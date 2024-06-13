"Мы сейчас общаемся с несколькими нападающими. Дзюба вряд ли окажется у нас, но исключать этот вариант нельзя", - цитирует слова спортдира Metaratings. Также Андреев отметил, что Дзюбы "нет среди основных кандидатов".
Напомним, что в конце сезона 23/24 "Локомотив" объявил об уходе Дзюбы по истечению срока контракта.
В нынышнем сезоне российский нападающий провёл за "железнодорожников" 26 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость Артёма Дзюбы оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 2 млн евро.
Спортивный директор "Оренбурга" высказался о возможном подписании Дзюбы
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался по поводу возможного перехода Дзюбы в оренбургский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"