"Один из факторов — единовременные травмы двух форвардов: остался один Энрикес. Состав был недостаточно глубок — значит, мы ошибались в селекции. "Если бы не участвовали в Кубке, закончили бы лучше в РПЛ" — такие мысли возникали. Но это лишь допущение", - цитирует слова директора Sport24. Также Маргарян отметил, что обменял бы финал Кубка на выживание в РПЛ, аргументируя это тем, что "трофей можно выиграть и через год", а сейчас они "теряют в лучшем случае два года".
По итогам сезона 23/24 "Балтика" заняла 15 место, набрав 26 очков, и вылетела в Первую лигу спустя год после возвращения в элиту российского футбола. Также "балтийцы" смогли дойти до Суперфинала Кубка России, где уступили петербургскому "Зениту" со счётом 1:2. В составе "Балтики" забил Алекс Фернандес, а в составе сине-бело-голубых - Нино и Нуралы Алип.
Напомним, что после финального матча клуб покинул Сергей Игнашевич - главный тренер "балтийцев". Он тренировал "Балтику" с 2021 года, которую смог вывести в РПЛ впервые за 25 лет.
Спортивный директор "Балтики" - о вылете клуба в Первую лигу: обменял бы финал на выживание в РПЛ
Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян считает, что успешное выступление в Кубке, а также травмы игроков, помешали клубу сохранить прописку в российской премьер-лиге.
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