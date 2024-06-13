Как сообщает источник, "Зенит" и "Бешикташ" близки к заключению соглашения по трансферу Жедсона. Сумма сделки оценивается в 20 млн евро. Также ранее в СМИ появилась информация о том, что вместе с Жедсоном из "Бешикташа" перейдёт казахстанский полузащитник Зайнутдинов.
В нынешнем сезоне португальский футболист в составе турецкого клуба провёл 45 матчей, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Ранее Жедсон выступал в таких клубах как "Галатасарай", "Тоттенхэм" и "Бенфика".
Источник: Sports Digitale
Sports Digitale: Жедсон близок к трансферу в "Зенит"
Португальский полузащитник "Бешикташа" Жедсон Фернандеш близок к переходу в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Бешикташ"