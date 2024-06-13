Как сообщает источник, "Химки" рассматривают на вратарскую позицию Ивана Коновалова, который 30 января 2024 года подписал контракт с "Балтикой", но так и не провёл за калининградцев ни одного официального матча. 4 июня покинул клуб по истечению срока контракта.
Ранее в РПЛ российский вратарь выступал за такие команды как "Амкар", "Рубин" и "Урал".
Трансферная стоимость Ивана Коновалова оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 200 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Химки" могут подписать Коновалова
Подмосковные "Химки" планируют усилить вратарскую линию российским вратарём Иваном Коноваловым.
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