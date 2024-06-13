"В последнем туре болел за "Динамо", хотелось, чтобы они забрали чемпионство. Я знаю, какой у Марцела менталитет, сколько он работает. Если у его команды будет матч с "Реалом", он захочет обязательно выиграть. Уверен, что он еще заберет золото чемпионата России - с "Динамо" или другим клубом", - цитирует Гойковича "РБ Спорт".
Марцел Личка возглавил московское "Динамо" летом 2023 года, подписав контракт с клубом на три года, ранее чешский специалист работал в "Оренбурге" и работал с защитником Ренато Гойковичем. В заключительном туре сезона-2023/2024 бело-голубые на выезде уступили "Краснодару" со счётом 0:1, а петербургский "Зенит" на своём стадионе одержал победу над "Ростовом" (2:1). Благодаря этому команда Сергея Семака обошла в турнирной таблице московское "Динамо" и стала чемпионом России в шестой раз кряду.
На второй строчке в турнирной таблице расположился "Краснодар", а тройку лидеров замкнула команда Марцела Лички.
Гойкович: Личка заберет золото чемпионата России - с "Динамо" или другим клубом
Экс-игрок "Оренбурга" Ренато Гойкович высказался о главном тренере "Динамо" Марцеле Личке.
Фото: ФК "Динамо"