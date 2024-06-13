"Турецкий чемпионат не такой слабый, там играет много футболистов достаточно хорошего уровня. Если Георгия устраивают предложенные условия, то почему бы не попробовать свои силы в зарубежном чемпионате? Я не знаю, что было бы лучше для Георгия, это он должен сам решить", - цитирует Бушманова Metaratings.
Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по окончании сезона-2023/2024 - у центрального защитника истёк контракт с клубом. В завершившемся сезоне Джикия провёл 12 матчей за красно-белых во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Сообщалось, что в услугах 30-летнего игрока заинтересованы "Химки" и махачкалинское "Динамо". Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 3,5 миллионов евро.
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, красно-белые набрали 50 очков в 30-ти встречах. Новым главным тренером команды с начала следующего сезона станет Деян Станкович.
Бушманов: если Джикию устраивают предложенные условия, то почему бы не попробовать свои силы в Турции?
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о возможном переходе Георгия Джикии в чемпионат Турции.
Фото: ФК "Спартак"