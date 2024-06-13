"Зачем ему куда-то уходить? Ему комфортно находиться в "Динамо", ему вовремя платят зарплату, которую он заслужил, и к нему у болельщиков есть большая симпатия. Игроки всегда должны думать своей головой, а не переходить из-за того, что это выгодно агентам", - цитирует Сёмина "СЭ".
В завершившемся сезоне Константин Тюкавин провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 38 матчей и записал на свой счёт 17 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 16 миллионов евро, зимой нападающий продлил контракт с клубом до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что в услугах российского нападающего заинтересованы: португальская "Бенфика" и мадридский "Атлетико".
По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата - бело-голубые набрали 56 очков в 30-ти встречах и отстали от чемпионского "Зенита" на одно очко. В заключительном туре РПЛ "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счётом 0:1.
Сёмин - о Тюкавине: зачем ему куда-то уходить из "Динамо"?
Российский тренер Юрий Сёмин считает, что нападающему Константину Тюкавину не следует уходить из московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"