"Давно не видел, как играет Бакаев. В "Зените" Зелимхан не раскрылся. Теоретически Бакаев мог бы вернуться на прежний высокий уровень, когда играл в "Спартаке" при Тедеско. Ему 27 лет, он еще в самом расцвете сил", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
Зелимхан Бакаев перешёл в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2022 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне полузащитник выступал за эмиратский "Аль-Вахда" на правах аренды - на счету Бакаева 25 матчей, один забитый мяч и три голевые передачи. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет два миллиона евро. Ранее сообщалось, что Бакаев может вернуться в московский "Спартак" в рамках сделки по переходу Александра Соболева в "Зенит".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский клуб стал чемпионом России в шестой раз кряду, а красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, отставание от "Зенита" составило семь очков.
Бушманов: давно не видел, как играет Бакаев. В "Зените" Зелимхан не раскрылся
Фото: ФК "Зенит"