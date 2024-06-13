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Спортдир "Балтики": где команда будет через год? Уверен, что в РПЛ

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Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян уверен, что команде удастся вернуться в РПЛ по итогам сезона-2024/2025.
Фото: ФК "Балтика"
"Где "Балтика" будет через год? Уверен, что в РПЛ. Для этого у нас все есть: и грамотный подход генерального директора, и - по-прежнему - поддержка Ростеха и области. Как бы это ни было сложно, нет ни одной причины, почему мы не можем вернуться", - цитирует Маргаряна Sport24.

По итогам сезона-2023/2024 калининградская "Балтика" заняла предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела из РПЛ в Первую лигу. Балтийцам удалось дойти до Суперфинала Кубка России, где команда уступила петербургскому "Зениту" со счётом 1:2. Ранее клуб объявил об уходе с поста главного тренера Сергея Игнашевича - под его руководством калининградцы заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023 и получили прямую путёвку в РПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым главным тренером калининградской команды может стать Александр Грищенко, который на данный момент возглавляет "Велес". Ранее специалист уже работал в системе "Балтики".

Балтика
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