"По поводу интереса к Дркушичу со стороны российских клубов могу сказать: да, мы разговариваем с российскими клубами и интерес точно есть. Ваня играет уже два с половиной года в России, лига ему подходит идеально. Конечно, мы рассматриваем российские клубы как серьезные варианты", - цитирует Ратковица Metaratings.
В завершившемся сезоне Ваня Дркушич провёл за "Сочи" во всех турнирах 24 матча и отметился двумя забитыми мячами. Словенец является игроком южан с января 2022 года, рыночная стоимость игрока, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2,8 миллионов евро. Ранее игрок выступал за "Браво", "Ренде" и молодёжные команды "Херенвена". Контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года.
По итогам сезона-2023/2024 команда Роберта Морено заняла последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела из РПЛ в Первую лигу. Южане набрали 24 очка в 30-ти встречах.
Агент Дркушича: мы разговариваем с российскими клубами и интерес к Ване точно есть
Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Сочи" Вани Дркушича, заявил, что к его клиенту есть интерес от клубов из РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"