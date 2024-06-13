По информации источника, московский "Спартак" и петербургский "Зенит" связывались с представителем защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, чтобы узнать условия игрока для потенциального перехода.
В сезоне-2023/2024 Наир Тикнизян принял участие в 30-ти матчах "Локомотива" во всех турнирах - защитник отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, по версии портала Transfermarkt, составляет 6,5 миллионов евро, контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Армении заинтересован ряд итальянских клубов. Напомним, что петербургский "Зенит" уже пытался подписать игрока в зимнее трансферное окно.
Команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата сезона-2023/2024 - "Локомотив" набрал 53 очка в 30-ти встречах.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" и "Зенит" заинтересованы в приобретении Наира Тикнизяна
Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" заинтересованы в приобретении защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"