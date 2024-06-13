По информации источника, петербургский "Зенит" и турецкий "Бешикташ" согласовали условия перехода полузащитника Жедсона Фернандеша. Сообщалось, что сине-бело-голубые выплатят за игрока около 20-ти миллионов евро.
В сезоне-2023/2024 Жедсон Фернандеш провёл за турецкий "Бешикташ" во всех турнирах 45 матчей и отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. Ранее полузащитник выступал за "Бенфику", "Галатасарай" и "Тоттенхэм".
По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз подряд, "Бешикташ" занял лишь шестое место в турнирной таблице турецкого чемпионата. Также сообщалось, что сине-бело-голубые хотят приобрести защитника турецкого клуба Бахтиёра Зайнутдинова, который ранее выступал за московский ЦСКА.
Источник: журналист Ягыз Сабункуоглу в социальной сети X.
Источник: "Зенит" договорился с "Бешикташем" о трансфере Жедсона Фернандеша
"Зенит" согласовал с "Бешикташем" детали трансфера полузащитника Жедсона Фернандеша.
Фото: GETTY IMAGES