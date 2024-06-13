"Суперзвёзды в футбольном мире - это Месси, Роналду, Мбаппе, Холанд. Роналду уже 15 лет играет на высочайшем уровне, каждый год забивает по 40-50 голов. Я считаю Тюкавина очень хорошим футболистом, но он должен уехать в Европу, давать результат каждый год, чтобы люди не думали, что он выстрелил случайно", - цитирует Гойковича "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Константин Тюкавин провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 38 матчей и записал на свой счёт 17 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 16 миллионов евро, зимой нападающий продлил контракт с клубом до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что в услугах российского нападающего заинтересованы: португальская "Бенфика" и мадридский "Атлетико". Напомним, что Константин Тюкавин был признан лучшим игроком российского чемпионата в завершившемся сезоне.
По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата - бело-голубые набрали 56 очков в 30-ти встречах и отстали от чемпионского "Зенита" на одно очко. В заключительном туре РПЛ "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счётом 0:1.
Гойкович: считаю Тюкавина очень хорошим футболистом, но он должен уехать в Европу, давать результат каждый год
Бывший защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович высказался о форварде московского "Динамо" Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"