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В "Зените" прокомментировали информацию о переходе полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал возможный переход полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша.
Фото: GETTY IMAGES
"Информация о переходе Жедсона Фернандеша из "Бешикташа" в "Зенит" является досужими домыслами", - цитирует Медведева "РИА Новости".

Ранее появилась информация о том, что Жедсон Фернандеш подписал контракт с петербургским "Зенитом" до лета 2028 года, сообщалось, что игрок будет зарабатывать три миллиона евро в года, а сине-бело-голубые заплатят "Бешикташу" за переход игрока 19 миллионов евро без учёта бонусных выплат.

В сезоне-2023/2024 Жедсон Фернандеш провёл за турецкий "Бешикташ" во всех турнирах 45 матчей и отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. Ранее полузащитник выступал за "Бенфику", "Галатасарай" и "Тоттенхэм".

Зенит Бешикташ Жедсон Фернандеш
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