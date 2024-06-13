"Информация о переходе Жедсона Фернандеша из "Бешикташа" в "Зенит" является досужими домыслами", - цитирует Медведева "РИА Новости".
Ранее появилась информация о том, что Жедсон Фернандеш подписал контракт с петербургским "Зенитом" до лета 2028 года, сообщалось, что игрок будет зарабатывать три миллиона евро в года, а сине-бело-голубые заплатят "Бешикташу" за переход игрока 19 миллионов евро без учёта бонусных выплат.
В сезоне-2023/2024 Жедсон Фернандеш провёл за турецкий "Бешикташ" во всех турнирах 45 матчей и отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. Ранее полузащитник выступал за "Бенфику", "Галатасарай" и "Тоттенхэм".
В "Зените" прокомментировали информацию о переходе полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал возможный переход полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша.
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