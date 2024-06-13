"Известно ли мне о переговорах с "Краснодаром"? Было бы странно, если бы мне не было известно о каких-либо переговорах. Но здесь я могу только сказать, что на Данилу есть большой спрос. И он есть от разных клубов", - цитирует Голяна "Матч ТВ".
В завершившемся сезоне Данила Козлов принял участие в 15-ти матчах за калининградскую "Балтику" во всех турнирах. Полузащитник записал на свой счёт три забитых мяча и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Козлов является воспитанником петербургского "Зенита".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах Козлова заинтересован "Краснодар" и петербургский "Зенит", который может активировать опцию обратного выкупа игрока за 60 миллионов рублей. По итогам сезона-2023/2024 калининградский клуб занял предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетел в Первую лигу.
Агент полузащитника "Балтики" Козлова: на Данилу есть большой спрос от разных клубов
Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника "Балтики" Данилы Козлова, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны нескольких клубов.
Фото: ФК "Балтика"