По информации источника, "Зенит" в июле планирует провести в Петербурге три контрольных матча. Соперниками чемпионов России должны стать соответственно турецкий "Бешикташ", аргентинский "Тальерес" и сербская "Црвена Звезда".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду. В заключительном туре сине-бело-голубые одержали домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1, а московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" (0:1). Также команда Сергея Семака стала обладателем Кубка России - в матче Суперфинала петербуржцы одержали победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.
Ранее в Российском футбольном союзе сообщили, что матч за Суперкубок России, который откроет сезон-2024/2025, пройдёт в Волгограде, соперником сине-бело-голубых станет "Краснодар", занявший второе место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "СЭ".
"СЭ": "Зенит" проведёт товарищеские матчи с "Бешикташем", "Тальересом" и "Црвеной Звездой"
Стали известны соперники петербургского "Зенита" на летних сборах.
Фото: ФК "Зенит"