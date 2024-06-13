"Надеюсь, команда так же продолжит бороться за чемпионство. Единственное, соперники "Динамо" будут ответственнее относиться к матчам против бело-голубых, нежели в предыдущем сезоне", - цитирует Граната Metaratings.
В 30-м туре РПЛ московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" (0:1), а петербургский "Зенит" одержал победу на домашнем стадионе над "Ростовом" со счётом 2:1. Благодаря этому команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз подряд, "быки" отстали от сине-бело-голубых на одно очко и расположились на второй строчке, а команда Марцела Лички с таким же количеством очков замкнула тройку лидеров.
Напомним, что обладателем Кубка России также стал петербургский "Зенит" - в Суперфинале команда Сергея Семака одержала победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.
Гранат: надеюсь, "Динамо" так же продолжит бороться за чемпионство в следующем сезоне
Экс-игрок "Динамо" Владимир Гранат считает, что в следующем сезоне бело-голубые будут бороться за чемпионство в РПЛ.
Фото: сборная России по футболу