"Я убежден, что однажды вернусь в "Спартак", чтобы выиграть чемпионство", - приводит "РИА Новости Спорт" слова Слишковича.
Напомним, Владимир Слишкович был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" после того, как с поста наставника красно-белых был уволен Гильермо Абаскаль. Под его руководством команда финишировала в РПЛ на 5-й строчке, не потерпев ни одного поражения. По окончании сезона столичный клуб объявил о приходе на пост главного тренера Деяна Станковича.
Слишкович: однажды я вернусь в "Спартак", чтобы выиграть чемпионство
Бывший тренер "Спартака" Владимир Слишкович намерен в будущем выиграть с командой чемпионский титул.
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