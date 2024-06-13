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Слишкович: однажды я вернусь в "Спартак", чтобы выиграть чемпионство

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Бывший тренер "Спартака" Владимир Слишкович намерен в будущем выиграть с командой чемпионский титул.
Фото: Чемпионат.com
"Я убежден, что однажды вернусь в "Спартак", чтобы выиграть чемпионство", - приводит "РИА Новости Спорт" слова Слишковича.

Напомним, Владимир Слишкович был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" после того, как с поста наставника красно-белых был уволен Гильермо Абаскаль. Под его руководством команда финишировала в РПЛ на 5-й строчке, не потерпев ни одного поражения. По окончании сезона столичный клуб объявил о приходе на пост главного тренера Деяна Станковича.

Владимир Слишкович Спартак
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