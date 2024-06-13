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Габулов: было бы абсолютно правильно пригласить Лунева в "Динамо". Он способен помочь в достижении больших результатов

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Бывший вратарь "Динамо" Владимир Габулов прокомментировал возможный переход в московскую команду голкипера Андрея Лунева.
Фото: Getty Images
- Было бы абсолютно правильным решением руководства "Динамо" пригласить Лунева в команду. Он находится в расцвете сил и действительно является вратарем очень высокого уровня. Я знаю Андрея лично, его лидерские качества и характер способствовали бы улучшению и без того хороших результатов "Динамо". Он действительно способен помочь команде в достижении больших результатов.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший вратарь сборной России Андрей Лунев может перейти в стан московского "Динамо".

Минувший сезон российский голкипер провел в "Карабахе", за который сыграл 34 матча, пропустил 43 мяча и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В составе азербайджанского клуба Лунев стал чемпионом страны и обладателем Кубка Азербайджана. По окончании сезона игрок покинул команду, цвета которой защищал с августа 2023 года, в качестве свободного агента. Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в один миллион евро.

Источник: "РИА Новости"

Владимир Габулов Динамо Андрей Лунев Российские трансферы
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