"Роналдо наслаждается отпуском как можно лучше. Но он также тренируется, чтобы не потерять форму. Когда Роналдо вернется в расположение "Ростова"? Его возвращение запланировано на 19 июня", - цитирует агента "ВсеПроСпорт".
Нападающий Роналдо перебрался в "Ростов" из болгарского "Левски" в январское трансферное окно 2024 года. Бразилец подписал с российским клубом контракт до лета 2028 года. Вингер принял участие в 12 матчах за ростовчан в РПЛ, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Также 23-летний форвард провел 138 минут в трех играх Кубка России и не отличился в них результативными действиями.
Агент Роналдо сообщил, когда игрок вернется из отпуска в расположение "Ростова"
Агент Хулио Сезар Гранха, работающий с вингером "Ростова" Роналдо, рассказал, когда его клиент вернется в Россию.
Фото: Чемпионат.com