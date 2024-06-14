"Я очень симпатизирую Личке как человеку, тому, как он говорит, как общается с прессой, как он вывел весь персонал на пресс-конференцию после матча с "Краснодаром". Некоторые считают, что он не о том говорил: что нужно было объяснять поражение команды, а не благодарить повара. Ничего подобного! Он сделал самую правильную вещь, которую можно было сделать по-человечески", - приводят слова Гусева на официальном сайте московского клуба.
В минувшем сезоне московское "Динамо" под руководством Марцела Лички боролось за золотые медали чемпионата России. В последнем решающем туре динамовцам нужно было сыграть вничью с "Краснодаром", чтобы завоевать чемпионский титул, однако бело-голубые "быкам" проиграли с минимальным счетом 0:1. В параллельном матче "Зенит" одержал волевую победу над "Ростовом" (2:1), победный гол за пять минут до конца основного времени забил бразильский нападающий Артур.
В Кубке России команда Марцела Лички дошла до полуфинала Пути регионов, где проиграла московскому "Спартаку" (0:2), который тогда возглавлял другой балканский тренер Владимир Слишкович. В составе "Динамо" 21-летний нападающий Константин Тюкавин забил 15 голов в РПЛ, став вторым бомбардиром лиги.
По итогам сезона 2023/24 Личку признали лучшим тренером в Российской Премьер-Лиге. Чешский специалист пришел в "Динамо" летом 2023 года, до этого Личка работал в "Оренбурге", который он вывел в высший дивизион, под его руководством оренбуржцы заняли седьмое место в чемпионате.
Гусев - о Марцеле Личке: он сделал самую правильную вещь, которую можно было сделать по-человечески
Спортивный комментатор Виктор Гусев прокомментировал результаты работы главного тренера московского "Динамо" Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"