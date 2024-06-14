"Ну а почему бы нет? Желание есть, здоровье - тоже. Если будет приглашение - с удовольствием приму и пойду работать", - заявил Дасаев.
По мнению бывшего футболиста, возраст не должен быть препятствием для тренерской работы. Он привел в пример Виталия Кафанова, который работает тренером вратарей в сборной России, а также Михаила Бирюкова из "Зенита", Заура Хапова из "Локомотива" и Дмитрия Крамаренко из ЦСКА.
Ринат Дасаев выступал за московский "Спартака" с 1978 по 1988 год, становился двукратным призером чемпионата СССР. На его счету 91 матч на сборную СССР, в 1988 году советская команда, в составе которой был Дасаев, стала серебряным призером чемпионата Европы. Голкипер закончил карьеру в 1991 году, сыграл в более чем 540 матчах, в 232 из них не пропустил ни одного мяча. После окончания игровой карьеры, в 2000-х годах Ринат Дасаев работал в тренерском штабе "Спартака", "Торпедо" и национальной команды России.
Источник: "Чемпионат"
Дасаев - о работе тренером: желание есть, здоровье тоже
Бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев ответил на вопрос, есть ли у него желание работать тренером в футболе.
Фото: РИА Новости