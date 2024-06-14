"Если Сафонов поедет в "ПСЖ" и уверен, что заиграет и переплюнет Доннарумму, пускай прогрессирует и двигается вперёд. Когда я ехал в "Севилью", я знал, что буду играть первым. А ехать на вторые роли, сидеть на лавке нет смысла. Лучше здесь постоянно играть. Да, если есть желание перебороть Доннарумму, то успехов. А если нет, то смысл ехать", - заявил Дасаев.
По информации СМИ, "Пари Сен-Жермен" планирует приобрести у "Краснодара" 25-летнего вратаря Матвея Сафонова, парижане видят в российском игроке дублера итальянскому голкиперу Джанлуиджи Доннарумме. Как сообщал журналист Фабрицио Романо, руководство "ПСЖ" готово оформить переход в ближайшее время, ожидается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
В сезоне 2023/24 Сафонов сыграл в 30 матчах за "быков", в которых пропустил 27 мячей и 11 матчей отстоял на ноль. Матвея признали лучшим вратарем в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, "Краснодар" впервые в своей истории заполучил серебряные медали чемпионата России, набрав 56 очков и всего на один балл отстав от чемпиона "Зенита".
Источник: "Чемпионат"
Дасаев - о Сафонове в "ПСЖ": если есть желание перебороть Доннарумму, то успехов. А если нет, то смысл ехать
Бывший голкипер "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев высказался по поводу ожидаемого перехода вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: РФС