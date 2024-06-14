"Раза два-три за эти годы были в российском футболе намеки: "Как относишься, если позовем?", "Мы тебя рассматриваем"... Отвечал — звоните! Не звонили. Понятно, что с самоуважением после такой карьеры у меня все в порядке. Селекционером куда-то не пойду. Да и в ФНЛ можно не звать", - заявил Мостовой.
Во время карьеры футболиста полузащитник играл в московском "Спартаке", в испанских клубах "Сельте" и "Алавесе". Во Франции выступал за "Кан" и "Страсбург", а в Португалии за лиссабонскую "Бенфику". Мостовой завершил профессиональную карьеру в 2005 году, а в 2023-м начал учиться в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. Мостовой считает, что тренером может быть человек, который играл в футбол на профессиональном уровне. Недавно в интервью СМИ экс-спартаковец не исключил варианта, при котором он так и не поработает в должности главного тренера.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Мостовой: селекционером куда-то не пойду. Да и в ФНЛ можно не звать
Бывший игрок "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о видении своей тренерской карьеры.
Фото: РИА Новости