- Должен ли Карпин продолжить работу со сборной России? Естественно. Он талантливый тренер, хорошо работает со сборной. Единственное, я же не знаю, что сам Валера думает. Если есть у него здоровье и опыт, чтобы разрываться между "Ростовом" и сборной, то почему нет? Карпин молодец: он делает то, что надо делать. Всё приходит потихоньку. Мне очень приятно, что Валера молодых подпускает - и в сборной, и в клубе. Желаю ему всего самого лучшего, чтобы он и дальше прогрессировал и его команды росли, - передаёт слова Дасаева "Чемпионат".
55-летний главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин возглавил национальную команду в конце июля 2021 года, осенью 2021 года под его руководством наши парни заняли второе место в отборочной группе к Чемпионату мира-2022 в Катаре и вышли в стыковые матчи. В марте 2022 года после отстранения сборной России от международных соревнований по политическим причинам специалист вернулся в "Ростов" на правах совмещения и с того момента работает в клубе и национальной команде одновременно.
Всего под руководством Карпина сборная России провела 18 матчей составом без возрастных ограничений, одержала в них 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение от вице-чемпионов мира сборной Хорватии. В 3 последних товарищеских матчах с национальными командами Кубы, Сербии и Белоруссии наша национальная команда одержала 3 победы с суммарным счётом 16:0 (8:0, 4:0 и 4:0).
Дасаев отреагировал на вопрос о желательности продолжения работы Карпина со сборной России
Экс-голкипер московского "Спартака" и сборной Советского Союза Ринат Дасаев ответил на вопрос о продолжении работы со сборной России её главного тренера Валерия Карпина.
Фото: РФС