- Может получиться так, что Глушенков будет просто сидеть на скамейке в "Зените". Таких примеров предостаточно. На позиции Глушенкова большая конкуренция. Ясно, что хороший футболист всегда пригодится. Но он должен понимать, что в "Зените" не будет играть по 90 минут. Для "Локомотива" уход Глушенкова - это потеря. Хотя в начале сезона Галактионов тоже не выпускал его по каким-то причинам. Кто-то тоже сначала не рассмотрел, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что 24-летний нападающий московского "Локомотива" Максим Глушенков может стать игроком петербургского "Зенита". По данным СМИ, клубы уже согласовали этот трансфер и в ближайшее время футболист подпишет контракт с сине-бело-голубыми.
В прошедшем сезоне-2023/2024 Максим Глушенков провёл за красно-зелёных 38 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 21 результативный пас. При этом игрок, чаще всего выступающий на позиции оттянутого форварда, стал лучшим ассистентом чемпионата России с 16 голевыми передачами в матчах Российской премьер-лиги.
Мостовой: Глушенков должен понимать, что в "Зените" не будет играть по 90 минут. Может, будет просто сидеть на скамейке
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"