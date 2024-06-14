41-летний боснийский экс-тренер московского "Спартака" Владимир Слишкович рассматривает варианты дальнейшего трудоустройства только в Российской премьер-лиге, сообщают СМИ.
По данным источника, Слишкович исключает для себя возможность работы в Первой лиге. Сообщается, что в настоящее время тренер находится со своей семьёй в Боснии и в последнее время не получал конкретных предложений по трудоустройству.
После увольнения 35-летнего испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "Спартака" в середине апреля 2024 года Слишкович стал исполняющим обязанности наставника команды. Под его руководством красно-белые провели 10 матчей во всех турнирах, одержав 5 побед при 4 ничьих и 1 поражении. По завершении сезона специалист покинул клуб, несмотря на предложение остаться в составе тренерского штаба следующего главного тренера Деяна Станковича, мотивировав это желанием продолжить самостоятельную работу.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: экс-тренер "Спартака" Слишкович рассматривает только варианты с клубами РПЛ
По данным СМИ, боснийский экс-тренер "Спартака" Владимир Слишкович исключает для себя возможность работы в клубе Первой лиги.
Фото: ФК "Спартак"