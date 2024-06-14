- "Краснодар" пока ведёт переговоры с клубами по Кади, - передаёт слова Алиска "Чемпионат".
28-летний бразильский атакующий полузащитник Кади Боржес перешёл в "Краснодар" из азербайджанского "Карабаха" в январе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне-2023/2024 на счету футболиста 33 матча за "быков" во всех турнирах, 4 забитых гола и 3 результативных паса.
Агент Кади Боржеса рассказал о переговорах "Краснодара" с другими клубами
Агент бразильского атакующего полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса Хелсио Роберто Алиск ответил на вопрос о дальнейших карьерных планах игрока.
Фото: ФК "Динамо"