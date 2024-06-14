- Прежде всего это группа атаки "Зенита" - очень качественные игроки, играть против них было очень тяжело. Даже когда мы смотрели нарезки моментов, я уже понимал, что будет очень сложно, и в итоге так и получалось. Видно, что "Зенит" - команда совершенно другого уровня во всех аспектах, - передаёт слова Латышонка официальный сайт "Зенита".
Ранее официальный телеграм-канал "Зенита" объявил о переходе из калининградской "Балтики" 25-летнего вратаря Евгения Латышонка, с которым сине-бело-голубые подписали контракт по схеме "4+1".
В прошедшем сезоне-2023/2024 балтийцы и петербуржцы провели пять очных встреч, четыре из которых закончились победой "Зенита", одна - победой "Балтики". Последняя из них состоялась в суперфинале Кубка России, в котором сине-бело-голубые выиграли со счётом 2:1.
Латышонок: "Зенит" - команда совершенно другого уровня во всех аспектах
Новичок "Зенита" голкипер Евгений Латышонок после подписания контракта с петербуржцами рассказал, чем ему запомнились игры против своего будущего клуба за "Балтику" в прошедшем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"