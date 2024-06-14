"Верю, что ЦСКА выиграет в следующем сезоне. Николич - специфичный тренер, который уделяет внимание каждой мелочи. Марко везде выигрывал трофеи, где работал. Надеюсь, с новыми трансферами ЦСКА составит качественную конкуренцию в борьбе за чемпионство. "Зенит" шесть лет подряд выигрывает - это уже перебор, пора менять чемпиона, скучно от этого становится людям", - заявил Тошич.
Чемпионом России в сезоне 2023/24 стал санкт-петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые завоевали золотые медали благодаря поражению "Динамо" в заключительном туре от "Краснодара" (0:1). Это чемпионство стало для подопечных Сергея Семака шестым подряд. ЦСКА, в свою очередь, завершил сезон на 6-м месте в итоговой таблице.
Ранее руководство ЦСКА отправило в отставку главного тренера команды Владимира Федотова. С нового сезона руководить "армейцами" будет сербский специалист Марко Николич. Ранее он уже работал в России. С июля 2020-го по октябрь 2021-го года серб возглавлял "Локомотив".
Источник: "РБ Спорт"
Тошич: верю, что ЦСКА выиграет РПЛ в следующем сезоне. Шесть чемпионств "Зенита" - перебор, от этого скучно
Экс-полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич высказался о чемпионской гонке в следующем сезоне.
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