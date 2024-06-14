"Подписан ли контракт с Максимом Глушенковым? Не надо бежать впереди паровоза". - приводит слова Медведева "СЭ".
Ранее СМИ сообщали о том, что санкт-петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении у "Локомотива" нападающего Максима Глушенкова. По данным источников, сине-бело-голубые заплатят за трансфер футболиста 6 миллионов евро, а самому Глушенкову был предложен контракт с более чем двукратным повышением зарплаты.
По другой версии, в сделку может быть включен нападающий "Зенита" Иван Сергеев. Сам Сергеев, однако, против перехода в "Локомотив" и не собирается менять команду. В минувшем сезоне Глушенков записал на свой счет 8+21 по системе гол+пас в 38-ми матчах во всех турнирах.
Медведев - о переговорах "Зенита" и "Локомотива" по Глушенкову: не надо бежать впереди паровоза
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о переговорах с "Локомотивом" по трансферу нападающего "железнодорожников" Максима Глушенкова.
Фото: официальный сайт "Зенита"