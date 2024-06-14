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Защитник "Сочи" Дркушич: ЦСКА - один из лучших клубов России

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Футболист "Сочи" Ваня Дркушич рассказал о готовности перейти в московский ЦСКА.
Фото: официальный сайт "Сочи"
"Перешел бы в ЦСКА, если бы позвали? ЦСКА - один из лучших клубов России. Если бы позвали, то почему бы и нет?", - приводит слова Дркушича Metaratings

Словенский центральный защитник Ваня Дркушич выступает за "Сочи" с января 2022-го года. На Чемпионате Европы-2024 Дркушич будет представлять национальную сборную своей страны. Ранее сообщалось, что футболист может покинуть "Сочи" после вылета команды из РПЛ.

По слухам, в услугах Дркушича заинтересованы клубы РПЛ. В минувшем сезоне словенец принял участие 23-х матчах в чемпионате России и забил 2 мяча.

Сочи ЦСКА Ваня Дркушич
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