Полузащитник израильского "Маккаби" Хайфа Даниил Лесовой, права на которого принадлежат московскому "Динамо", может вернуться в Россию. Как сообщает "СЭ", в услугах футболиста заинтересован нижегородский "Пари НН". По данным источника, "Нижний Новгород" планирует арендовать Лесового у "Динамо".
Даниил Лесовой перебрался в "Маккаби" из "Динамо" на правах аренды в феврале 2024-го года. В чемпионате Израиля игрок принял участие в 4-х матчах, проведя на поле суммарно 87 минут. Результативными действиями за "Маккаби" Лесовой не отметился. Контракт Лесового с "Динамо" связывает его с клубом до лета 2026-го года.
"СЭ": полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой интересен "Пари НН"
Футболист "Динамо" Даниил Лесовой может продолжить карьеру в "Пари НН".
Фото: официальный сайт "Динамо"