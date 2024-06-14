По информации источника, "Зенит" находится на финальной стадии переговоров с Тикнизяном. Стороны обсуждают личные условия игрока по контракту, в ближайшее время станет официально известно, состоится ли трансфер.
В завершившемся сезоне Наир Тикнизян провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 30 матчей и отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 6,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересован ряд итальянских клубов.
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата - московский клуб набрал 53 очка в 30-ти встречах.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Зенит" находится на финальной стадии переговоров с Тикнизяном
"Зенит" в ближайшее время закроет сделку по переходу защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"