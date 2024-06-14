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"Чемпионат": "Зенит" отдаст "Локомотиву" за Тикнизяна нападающего Сергеева и полузащитника Коваленко

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Стали известны возможные условия трансфера защитника Наира Тикнизяна в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, петербургский "Зенит" заплатит "Локомотиву" за переход Наира Тикнизяна восемь миллионов евро, также в обратном направлении с высокой долей вероятности последуют Иван Сергеев и Александр Коваленко.

В завершившемся сезоне Наир Тикнизян провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 30 матчей и отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 6,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересован ряд итальянских клубов.

По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата - московский клуб набрал 53 очка в 30-ти встречах.

Источник: "Чемпионат".

Зенит Наир Тикнизян Локомотив Иван Сергеев Александр Коваленко
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