"Интерес к Митаю? Это неправда", - цитирует Фабиани Sport24.
В завершившемся сезоне Марио Митай провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 27 матчей и не отметился результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в два миллиона евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.
В "Лацио" опровергли интерес к защитнику "Локомотива" Митаю
Спортивный директор "Лацио" Анджело Фабиани заявил, что клуб не заинтересован в защитнике "Локомотива" Марио Митае.
Фото: ФК "Локомотив"