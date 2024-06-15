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Дркушич: когда переходил из Словении в "Сочи", лишь единицы верили, что мне удастся заиграть в России

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Словенский защитник "Сочи" Ваня Дркушич поделился воспоминаниями о переходе в "Сочи" и несостоявшемся трансфере во французский "Нант".
Фото: Sport 24
"Когда переходил из Словении в "Сочи", лишь единицы верили, что мне удастся заиграть в России. Но я всем и все доказал, продемонстрировал свой уровень. И "Нант" также стал бы шагом вперед, это клуб из топ-5 лиг. Каждый футболист мечтает играть на таком уровне и уверен, что у меня есть все качества, чтобы я мог там себя проявить", - заявил Дркушич.

Центральный защитник Ваня Дркушич перебрался в "Сочи" из словенского "Браво" в январе 2022-го года. Сумма трансфера составила 120 тысяч евро. Год спустя интерес к футболисту проявлял французский "Нант", однако, "горожане" отказались продавать своего футболиста.

В сезоне 2023/24 "Сочи" занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу. Ваня Дркушич принял участие в 23-х матчах своей команды в Премьер-лиге, в которых отметился 2-мя мячами. Контракт Дркушича с "Сочи" рассчитан до лета 2025-го года. В июне-июле Дркушич примет участие в Евро-2024 в составе сборной Словении.

Источник: "РБ Спорт"

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