"Зенит" - самый большой клуб России, достаточно посмотреть, чего они достигли за последние 10-15 лет, чтобы понять их уровень. Для меня было бы честью играть за такой клуб", - приводит слова Дркушича "РБ Спорт"
Словенский защитник Ваня Дркушич перебрался в "Сочи" летом 2022-го года. За его трансфер команда с юга России заплатила клубу "Браво" 120 тысяч евро. Контракт Дркушича с "Сочи" действует до лета 2025-го года. По итогам сезона 2023/24 "Сочи" занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел из элитного дивизиона.
Летом 2024-го года Ваня Дркушич в составе сборной Словении примет участие в Чемпионате Европы-2024, который проходит в Германии. Соперниками Словении по группе D стали Дания, Сербия и Англия.
Дркушич: "Зенит" - самый большой клуб России. Для меня было бы честью играть за них
Защитник сборной Словении Ваня Дркушич рассказал, как отреагировал бы на приглашение из "Зенита".
Фото: Global Look Press