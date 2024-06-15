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Мусаев: Сафонов был лучшим вратарём чемпионата, капитаном и просто хорошим человеком. Для меня это большая потеря

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев попрощался с голкипером сборной России Матвеем Сафоновым, который перешел в "ПСЖ",
Фото: ФК "Краснодар"
"Хотя для меня как для главного тренера уход Сафонова - большая потеря, ведь Матвей был лучшим вратарём чемпионата, капитаном и просто хорошим человеком, которого знаю с его детства. Но это футбольная жизнь. Сегодня мы только рады за Сафонова. Он будет играть в Лиге чемпионов и бороться за самый высокий трофей в европейском футболе", - заявил Мусаев.

14-го июня "Пари Сен-Жермен" объявил о переходе в клуб голкипера национальной сборной России Матвея Сафонова. Ранее сообщалось, что "Краснодар" получит за трансфер своего вратаря 18 миллионов евро +2 миллиона в виде бонусов. Сам игрок подписал с парижанами контракт до лета 2029-го года.

В минувшем сезоне в составе "Краснодара" Сафонов пропустил 27 мячей в 30-ти матчах чемпионата России, а в 11-ти матчах уходил с поля, сохранив свои ворота в неприкосновенности. В "ПСЖ" Матвей Сафонов будет конкурентом итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Источник: "Матч ТВ"

Мурад Мусаев Матвей Сафонов Краснодар ПСЖ Российские трансферы
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