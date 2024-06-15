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Хомуха: Латышонок не помешает "Зениту". Его взяли для глубины состава

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Российский тренер Дмитрий Хомуха прокомментировал трансфер вратаря Евгения Латышонка из "Балтики" в "Зенит".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Латышонок не помешает "Зениту". Его взяли для глубины состава. Латышонок может стать первым номером в "Зените", если выиграет конкуренцию. Ему это по силам, потому что в команде приблизительно равные по уровню вратари", - цитирует Хомуху "РБ Спорт".

Голкипер калининградской "Балтики" Евгений Латышонок с нового сезона станет вратарем "Зенита". По сообщениям СМИ, сине-бело-голубые активировали опцию выкупа игрока, которая составлялся 10 миллионов рублей. В "Зените" конкурентами Латышонка за место в воротах будут ветеран Михаил Кержаков и экс-партнер по академии "Краснодара" Денис Адамов.

В минувшем сезоне Евгений Латышонок принял участие в 34-х матчах "Балтики" в чемпионате и Кубке России. На счету вратаря 8 "сухих" матчей. Калининградская команда финишировала в таблице РПЛ на 15-й строчке и покинула элитный дивизион.

Дмитрий Хомуха Евгений Латышонок Балтика Зенит Российские трансферы
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