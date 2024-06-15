"Лично я его никогда не видел. У меня сложилось впечатление, что люди в России любят Путина. Хотел бы я, чтобы такой президент был в Словении? Это сложный момент, ведь россияне отличаются от словенцев. Каждой стране нужен свой особенный лидер, который подходит ей. Сложно сказать, подошел бы Путин Словении, у нас все иначе", - поделился Дркушич.
Ваня Дркушич перебрался в "Сочи" из словенского клуба "Браво" в январе 2022-го года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 120 тысяч евро. Сейчас Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 2.8 миллиона евро. Также, на счету Дркушича 7 матчей в составе сборной Словении, в составе которой он вызван на Евро-2024.
В сезоне 2023/24 Ваня Дркушич принял участие в 23-х матчах чемпионата России и 1 раз появился на поле в игре Кубка страны. На счету защитника 2 забитых мяча. "Сочи" завершил сезон на последнем месте в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу. Контракт Дркушича с его нынешним клубом истекает следующим летом.
Источник: "РБ Спорт"
Дркушич: люди в России любят Путина. Хотел бы я видеть его президентом Словении? Сложный момент
Защитник "Сочи" и сборной Словении Ваня Дркушич сравнил россиян и своих соотечественников.
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