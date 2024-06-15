"Я знаю Максима достаточно давно, наблюдал за ним с детства. Собственно, обладая представлениями о Максиме, мы его и приглашали. Думаем, он еще не раскрыл свой потенциал до конца, он значительно больше. "Барселона"? Не хочу называть конкретные клубы. Но Максим способен принести пользу любому ведущему европейскому клубу, я в этом уверен", - заявил Нагорных.
Максим Глушенков перебрался в "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" в январе 2023-го года. "Железнодорожники" заплатили за его трансфер 2.6 миллиона евро. Сейчас Transfermarkt оценивает форварда в 11 миллионов евро.
Николай Ларин, экс-директор "Чертаново", в академии которого воспитывался Глушенков, говорил, что игрок уже готов выступать за "Барселону". По сообщениям СМИ, интерес к Глушенкову проявляет санкт-петербургский "Зенит". В минувшем сезоне на счету Глушенкова 8+21 по системе гол+пас в 38-ми матчах во всех турнирах.
Источник: "РБ Спорт"
Нагорных: Глушенков еще не раскрыл свой потенциал. Барселона? Он может принести пользу любому европейскому топ-клубу
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о перспективах форварда Максима Глушенкова заиграть в Европе.
Фото: "Чемпионат"