"Виллиан точно начнет сборы с ЦСКА, а что будет дальше - посмотрим", – цитирует представителя агентства "РБ Спорт"
Виллиан Роша перебрался в ЦСКА из португальского "Портимоненсе" в сентябре 2022-го года. В текущем сезоне на его счету 36 матчей за "армейцев" во всех турнирах. Контракт 29-летнего центрального защитника с московским клубом действует до лета 2025-го года.
По данным СМИ, в соглашении присутствует опция автоматического продления на сезон. Ранее в Sferico Sports Management заявляли, что прогресса в переговорах по новому контракту между Рошей и ЦСКА нет.
Sferico Sports Management: Виллиан Роша начнет сборы с ЦСКА
В агентстве Sferico Sports Management, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказали о будущих планах игрока.
Фото: "Матч ТВ"