"Принято ли решение по будущему Ерохина? Пока нет. В какие сроки планируем его принять? По обстановке", - цитирует слова Медведева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информации о возможном продлении контракта Ерохина с "Зенитом".
Напомним, что Александр Ерохин в составе петербургского клуба провёл 221 матч, забил 37 мячей и отдал 17 голевых передач. Ранее выступал в таких клубах как "Ростов", "Урал", "СКА-Энергия" и "Краснодар".
Александр Медведев - о продлении контракта Ерохина: пока не приняли решение
Председатель правления петербурского "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу продления контракта с Ерохиным.
Фото: ФК "Зенит"