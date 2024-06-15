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Александр Медведев - о продлении контракта Ерохина: пока не приняли решение

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Председатель правления петербурского "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу продления контракта с Ерохиным.
Фото: ФК "Зенит"
"Принято ли решение по будущему Ерохина? Пока нет. В какие сроки планируем его принять? По обстановке", - цитирует слова Медведева "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информации о возможном продлении контракта Ерохина с "Зенитом".

Напомним, что Александр Ерохин в составе петербургского клуба провёл 221 матч, забил 37 мячей и отдал 17 голевых передач. Ранее выступал в таких клубах как "Ростов", "Урал", "СКА-Энергия" и "Краснодар".

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