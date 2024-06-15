"Горшков — качественный футболист. В последнее время он заметно прибавил. На позиции левого защитника Горшков сильнее Рябчука и Хлусевича", - цитирует слова Бушманова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ сообщалось, что Горшков и "Спартак" находятся на стадии обсуждения деталей личного контракта футболиста.
В составе "Крыльев" российский защитник провёл 147 матчей, забил 9 голов и отдал 19 голевых передач.
Евгений Бушманов: Горшков сильнее Рябчука и Хлусевича
Бывший игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался по поводу возможного трансфера Юрия Горшкова в стан московского клуба.
Фото: "СЭ"