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Евгений Бушманов: Горшков сильнее Рябчука и Хлусевича

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Бывший игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался по поводу возможного трансфера Юрия Горшкова в стан московского клуба.
Фото: "СЭ"
"Горшков — качественный футболист. В последнее время он заметно прибавил. На позиции левого защитника Горшков сильнее Рябчука и Хлусевича", - цитирует слова Бушманова "РБ Спорт".

Ранее в СМИ сообщалось, что Горшков и "Спартак" находятся на стадии обсуждения деталей личного контракта футболиста.

В составе "Крыльев" российский защитник провёл 147 матчей, забил 9 голов и отдал 19 голевых передач.

Российские трансферы Юрий Горшков Крылья Советов Спартак
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