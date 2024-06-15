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Агент Барриоса: он остается в "Зените" и не собирается уходить

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Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы игрока "Зенита" Вильмара Барриоса, рассказал о будущем своего клиента в петербургском клубе.
Фото: "РИА Новости"
"Барриос остается в «Зените» и не собирается уходить. Он счастлив и хочет выиграть больше трофеев с "Зенитом", - цитирует слова агента "ВсеПроСпорт".

Колумбийский опорник перешёл в "Зенит" из аргентинского клуба "Бока Хуниорс", подписав контракт сроком на 4,5 года. Сумма трансфера составила 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Барриос за "Зенит" провёл 39 матчей, в которых смог отдать 2 голевые передачи.

Вильмар Барриос Зенит Чемпионат России ПЛ
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