"Барриос остается в «Зените» и не собирается уходить. Он счастлив и хочет выиграть больше трофеев с "Зенитом", - цитирует слова агента "ВсеПроСпорт".
Колумбийский опорник перешёл в "Зенит" из аргентинского клуба "Бока Хуниорс", подписав контракт сроком на 4,5 года. Сумма трансфера составила 15 млн евро.
В нынешнем сезоне Барриос за "Зенит" провёл 39 матчей, в которых смог отдать 2 голевые передачи.
Агент Барриоса: он остается в "Зените" и не собирается уходить
Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы игрока "Зенита" Вильмара Барриоса, рассказал о будущем своего клиента в петербургском клубе.
Фото: "РИА Новости"