Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Венгрия
1 - 3 1 3
ШвейцарияЗавершен
Испания
3 - 0 3 0
Хорватия2 тайм
Италия
22:00
АлбанияНе начат

Агент Козлова высказался по поводу возможного возвращения игрока в "Зенит"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Василий Голяна, агент игрока калининградской "Балтики" Данилы Козлова, высказался по поводу возможного возвращения своего клиента в "Зенит".
Фото: "СЭ"
"На данный момент нет подробностей. Преждевременно комментировать информацию, что "Зенит" выкупает Козлова", - цитирует слова агента "Чемпионат".

Ранее в СМИ сообщалось, что Козлов вернётся в "Зенит" с последующей арендой в "Ростов".

В чемпионате России-23/24 российский нападающий провёл за "Балтику" 10 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Данила Козлов Зенит Ростов Балтика Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится