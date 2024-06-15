"На данный момент нет подробностей. Преждевременно комментировать информацию, что "Зенит" выкупает Козлова", - цитирует слова агента "Чемпионат".
Ранее в СМИ сообщалось, что Козлов вернётся в "Зенит" с последующей арендой в "Ростов".
В чемпионате России-23/24 российский нападающий провёл за "Балтику" 10 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.
Агент Козлова высказался по поводу возможного возвращения игрока в "Зенит"
Василий Голяна, агент игрока калининградской "Балтики" Данилы Козлова, высказался по поводу возможного возвращения своего клиента в "Зенит".
Фото: "СЭ"