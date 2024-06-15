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Рауль Рианчо: трансфер Сафонова в "ПСЖ" не удивил

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Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался по поводу перехода Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: "РИА Новости"
"Удивил ли меня трансфер Сафонова в "ПСЖ"? Нет. Меня не удивляет, что вратарь сборной России перешел в европейский гранд-клуб. В футболе возможно все, и это хорошо", - цитирует слова Рианчо "РБ Спорт".

Ранее французский клуб официально объявил о переходе Матвея Сафонова из "Краснодара" за 20 млн евро. Контракт был заключён до 2029 года.

Российский вратарь провёл в составе "горожан" 175 матчей во всех турнирах, в 53 из которых отстоял на 0.

Напомним, что по итогам чемпионата России-23/24 "Краснодар" занял 2 место, набрав 56 очков. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит".

Зарубежные трансферы ПСЖ Краснодар Рауль Рианчо
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