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Александр Медведев высказался о возможном переходе полузащитника "Балтики" Козлова в "Зенит"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном переходе полузащитника "Балтики" Данилы Козлова.
Фото: ФК "Балтика"
"Если хотите питаться слухами, изжогу быстро заработаете", - цитирует Медведева "СЭ".

Сегодня в СМИ появилась информация, что полузащитник калининградской "Балтики" Данила Козлов может вернуться в петербургский "Зенит", а затем отправиться в "Ростов". В завершившемся сезоне полузащитник провёл за калининградцев во всех турнирах 15 матчей и отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.

Зенит Александр Медведев Балтика Данила Козлов
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