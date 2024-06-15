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Петржела: если бы "Зенит" делал ставку на воспитанников, а не на легионеров, он мог бы вырастить своего Ямаля

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Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о победе Испании над Хорватией (3:0).
Фото: GETTY IMAGES
"По тому, какую игру показала Испания, можно сказать, что они имеют все шансы дойти до финала чемпионата Европы. Они хорошо начали, но что будет потом - никто не знает. Что касается Ямаля, то это очень талантливый молодой футболист. Есть ли в РПЛ такие же таланты? Я не знаю. Но если бы "Зенит" делал ставку на воспитанников, а не на легионеров, он мог бы вырастить своего Ямаля", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Сегодня, 15-го мая, сборная Испании одержала разгромную победу над Хорватией со счётом 3:0, забитыми мячами отличились: Мората, Руис и Карвахаль. Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, вышедшим на поле, в истории Евро, а также самым молодым автором голевой передачи. Во втором тайме полузащитник испанцев Родри сфолил в своей штрафной площади, а Бруно Петкович реализовал одиннадцатиметровый удар, однако главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот.

В завершившемся сезоне Ламин Ямаль провёл за каталонскую "Барселону" во всех турнирах 50 матчей и записал на свой счёт семь забитых мячей и десять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 16-летнего испанца в 90 миллионов евро.

Властимил Петржела Зенит Ламин Ямаль
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